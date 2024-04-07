Депутаты Мажилиса продолжают работу с населением в пострадавших от паводков регионах. Ситуация стабилизируется, в населенные пункты поступает необходимая помощь, продолжается работа по отводу воды и эвакуации жителей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Мажилисмен Нуржан Ашимбетов встретился с жителями Павлодарской области и представителями ведомственных структур региона. Депутат ознакомился с ситуацией в сёлах Мынкуль и Петропавловка. С последствиями паводка здесь справляются совместными усилиями спасателей, местных властей и самих жителей. Акиматы районов и сёл принимают необходимые меры для устранения последствий подтоплений и восстановления повреждённой инфраструктуры.

Фото: Мажилис

Паводковая угроза сохраняется также в Костанайской области. На этой неделе в регион прибыл депутат Мажилиса Олжас Куспеков. Он осмотрел паводкоопасные участки и приграничные территории.

— В Костанае работа по устранению последствий паводка продолжается. Волонтеры, госорганы и партийцы готовят противопаводковые меры на набережных города. Активно идет работа по укреплению насыпного обвалования, заготовлено более 1000 и уложено порядка 700 мешкотар с инертным материалом, — сообщил депутат.

Мажилисмен также посетил общежитие Костанайского колледжа автомобильного транспорта и проверил его на готовность к размещению пострадавших от паводков. Депутат отметил, что для выполнения комплексных мер по обеспечению безопасного прохождения паводков необходимо своевременное финансирование мероприятий по очистке русел рек, укреплению защитных дамб, ремонту аварийных гидротехнических сооружений.

Также депутат от одномандатного округа Абзал Куспан посетил склад гуманитарной помощи пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области.

По словам депутата и волонтёров, в Уральск прибыло порядка 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Помощь продолжает поступать от жителей и предпринимателей области и других регионов страны. Все это распределяется между населением в районах затопления. В населённые пункты, дороги к которым размыты водой, помощь доставляется на вертолётах. Со всеми жителями связь поддерживается посредством официальных чатов акиматов, через волонтёров и спасателей. Депутат будет оставаться в регионе до стабилизации обстановки.

Повышенная угроза сохраняется в Атырауской области. В связи с повышением уровня воды в реке Жем в Жылыойском районе подтоплено 2680 жилых и административных зданий. Тревога в связи с паводковой опасностью объявлена в городе Кульсары. Депутат Мажилиса Дуйсенбай Турганов выехал в Кульсары для участия в противопаводковых мероприятиях. Первым делом он встретился с жителями села Каратон, участвовавшими в усилении плотины.

— Правительство оперативно принимает все необходимые меры для ликвидации последствий паводка. Создан республиканский штаб во главе с Премьер-министром. И глава Правительства, и его заместители, и министр по чрезвычайным ситуациям объезжают пострадавшие регионы. Все спасательные мероприятия проходят под личным контролем Главы государства, — сказал Дуйсенбай Турганов.

Продолжается эвакуация жителей города Кульсары. Всего с 5 апреля эвакуировано 15 632 человека, из них 5 055 детей. Часть эвакуированных жителей Кульсары добровольно выехали в населенные пункты Мангистауской области к родственникам.

Фото: Мажилис

Фото: Мажилис

Усиливаются работы по укреплению плотин. Всего с 1 апреля по 6 апреля уложено 45 902 мешка, 174 342 тонны инертного материала.

Также депутат Мажилиса ознакомился с работой штаба по обеспечению безопасности населения в городе Кульсары, встретился с заместителем акима района.

В регионе задействовано 559 служащих, 148 единиц техники, 2 плавсредства и 500 волонтеров.