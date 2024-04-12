Пострадавшим от наводнения британским фермам отказывают в компенсации

Британские фермеры, чьи сельскохозяйственные угодья оказались затопленными, лишены права на государственную помощь, поскольку их фермы расположены слишком далеко от крупных рек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на газету The Guardian.

По данным Метеорологического бюро, с октября 2022 года по март текущего года выпало 1695,9 мм осадков, что стало самым высоким показателем за 18 месяцев в Англии за все время с 1836 года. Ученые предупредили, что изменение климата вероятно приведет к более интенсивным периодам дождей в Великобритании.

Ранее на этой неделе европейские сельскохозяйственные организации заявили, что производство продовольствия в Великобритании сократилось из-за того, что после наводнения значительная часть пахотных земель оказалась под водой.

На этой неделе правительство запустило программу финансирования восстановления фермерских хозяйств. В рамках этой программы сельхозпроизводители могут получить гранты от 500 до 25 тысяч фунтов стерлингов, чтобы восстановить свои земли.

Однако фермеры сообщают, что их заявки на финансирование отклонены из-за того, что они не соответствуют некоторым критериям, таким как близость крупных рек.

Фермер из графства Ноттингемшира Джон Чарльз-Джонс рассказал, что находится в шести милях от ближайшей реки и не имеет права на получение помощи. Он смог посадить только около 10% своего урожая, так как его ферма была затоплена после октябрьского шторма «Бабет».

В результате стихии большая часть верхнего слоя почвы была смыта, что сделало ее непригодной для возделывания. Ожидается, что его убытки будут огромными, поскольку он посадил только треть запланированного урожая осенью до начала дождей, и только 10-15% ростков будут жизнеспособными.

Фермер из графства Линкольншир Генри Уорд, возможно, один из самых известных производителей, пострадавших от недавних наводнений. Последние несколько месяцев его ферма фигурировала в новостных программах, так как она полностью находится под водой, а его фермерский дом словно остров посреди мутной воды.

Однако его заявка на помощь была также отклонена несмотря на то, что ферма была затоплена в течение шести месяцев. Это произошло потому, что близлежащая река Барлингс не считается крупной в рамках программы помощи.

Правительственный фонд восстановления предусматривает, что пострадавшие районы должны располагаться менее чем в 150 метрах от крупной реки.