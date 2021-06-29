Пострадавшим от бытового насилия женщинам в Костанае оказывают помощь

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области 11 женщинам оказана помощь в ходе акции «НЕТ насилию в семье!», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

По инициативе группы по защите женщин от насилия управления местной полицейской службы, в рамках республиканской акции «НЕТ насилию в семье!» организованы 2 выезда в Костанайский и Аулиекольский районы, где проведены приемы граждан.

Выезды прошли совместно с представителями неправительственных организаций - Альянс женских сил Костанайской области, ОО «Отбасы HELP», приют «Казахстанской ассоциации по половому репродуктивному здоровью».

«В Костанайском районе мероприятие состоялось в общественной приемной филиала партии «Nur Otan», а в Аулиекольском районе - в здании Кризисного центра для женщин.

В ходе приема поступило 4 обращения женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Представителями организаций были даны разъяснения, оказана юридическая помощь. В основном это вопросы расторжения брака, условия проживания в кризисных центрах, меры оказания помощи организациями и государственными учреждениями», - рассказали в полиции.

По словам старшего инспектора ДП области Жулдыз Кабеновой, всего за время акции по области обратились за помощью 11 женщин. Всем оказана квалифицированная помощь и поддержка.

Акция продлится до 30 июня 2021 года.

В полиции напоминают, что женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью по номерам телефонов 8 (7142) 55-81-29, 8 (7142) 53-22-35 (приют для жертв, пострадавших от бытового насилия) или позвонить «102».

В полиции также отметили, что работа по профилактике бытового насилия и пресечению противоправных фактов в сфере семейно-бытовых отношений будет продолжена на постоянной основе.