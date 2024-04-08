Пострадавшим кокшетауцам возместят ущерб за счет средств местного бюджета

Возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в Кокшетау, собираются осуществить за счет средств местного бюджета. Вот только суммы, о которых идет речь, заместитель акима областного центра по социальным вопросам Даниярбек Нурсеитов на брифинге озвучить не смог. Заявки от населения все еще продолжают поступать, передает корреспондент агентства Kazinform.

Необычный диалог получился между участниками брифинга и представителями СМИ. Пришедшие ждали четких ответов, но, как оказалось, пока акимат города Кокшетау не готов их предоставить. Так, на сегодня нет информации о том, сколько всего средств будет потрачено на компенсацию пострадавшим, потому как объем убытков все еще не известен, до сих пор принимаются и отрабатываются заявки от населения.

Также спикер, апеллируя термином «100-процентная компенсация», подчеркнул, что, согласно правилам, компенсация будет сделана «для удовлетворения минимальной потребности населения». А значит, говорить о 100-процентной компенсации не приходится. Иными словами, если у вас пострадали четыре кровати, а живете вы вдвоем, то компенсируют вам только две кровати.

— Со 2 по 5 апреля комиссией по оценке и возмещению ущерба принято и рассмотрено 92 обращения, из них 58 направлены на проведение оценки, остальные находятся на рассмотрении комиссией. Следует учитывать, что оценка ущерба проводится в течение 10 рабочих дней и решение о выплате пострадавшим принимается комиссией в течение трех рабочих дней, — пояснил Д. Нурсеитов.

По словам замакима, пострадавшее лицо вместе с заявлением представляет опись восстановительного имущества. При этом пострадавший имеет право выбора оценщика. Кстати, его работа оплачивается государством.

Возмещение ущерба, причиненного пострадавшим, в Кокшетау собираются осуществить за счет средств местного бюджета. Денег, как заверили присутствующих, достаточно.

— Если имущество нецелесообразно восстанавливать, более 80% повреждено, соответственно, мы будем выкупать по рыночной стоимости, — отметил замакима.

И тут же добавил, что сюда не относятся временные строения, хозяйственные, бытовые и иные постройки, а также незаконно построенные объекты, ценная одежда, предметы роскоши либо изделия из драгоценных металлов…

Фото: РСК Акмолинской области

Не смогли участники брифинга объяснить и критерии, по которым жилье будет признано непригодным для проживания. Это прерогатива оценщиков. Журналисты поинтересовались, почему же того самого оценщика не пригласили на брифинг? Выступающие пообещали исправить оплошность и в следующий раз непременно пригласить членов оценочной комиссии.