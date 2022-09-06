Пострадавших в России на Ключевской сопке туристов эвакуировали бортом МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Спасатели на Камчатке эвакуировали пострадавших туристов с Ключевской сопки, сообщили во вторник в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский», - говорится в сообщении.

Утром во вторник на отметку 3,3 тыс. метров добралась группа спасателей. Решение о способе эвакуации тел погибших, которые, вероятно, находятся на высоте 4 тыс. 150 м, будет принято дополнительно.

Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3,3 тыс. м. Сообщалось о шести погибших туристах, которые поднимались на вулкан, ночью в понедельник количество погибших увеличилось до девяти.

Ранее сообщалось, что восемь туристов погибли на Ключевском вулкане в России.













Фото: КГКУ «ЦОД»