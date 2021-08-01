Пострадавших в ДТП в Иртышском районе доставят в Павлодар бортом медавиации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Одну из участниц аварий, произошедшей накануне на трассе Ленинский – Русская Поляна, уже транспортировали в областной центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы областной станции скорой помощи, двух других пациентов, один из которых перенес операцию, тоже решено перевезти в отделение политравмы павлодарской городской больницы №1.

Напомним, в результате столкновения двух автомобилей три человека погибли, еще трое – двое мужчин и одна женщина – получили различные травмы. На вызов срочно направили бригаду скорой помощи из села Иртышск, еще одну медицинскую бригаду сформировали на базе Иртышской районной больницы. Доезд на место аварии составил 15 минут. Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу.

«По заявке руководства районного медучреждения в станции скорой помощи Павлодарской области сформировали бригаду медицинской авиации. В срочном порядке в Иртышск выехали травматолог, реаниматолог, хирург и медсестра», – сообщает пресс-служба областной станции скорой помощи.

Тремя пациентами медработники из Павлодара занимались в течение семи часов. Женщину 1969 года рождения, у которой диагностировали политравму и травматический шок 2 степени, после осмотра транспортировали в областной центр для дальнейшего лечения. Мужчине 1971 года рождения, получившему множественные переломы ребер и гемопневмоторакс, провели операцию. Другому пострадавшему в аварии – мужчине 1961 года рождения – наложили аппарат внешней фиксации.

Сегодня утром обоих мужчин работники медицинской авиации тоже решили доставить в отделение политравмы павлодарской городской больницы №1. Из Иртышска в областной центр пациентов доставят бортом АН-2.

Напомним, смертельное ДТП произошло на павлодарской трассе. Три человека скончались на месте.