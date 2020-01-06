Пострадавших при крушении самолета «Bek Air» выпишут в ближайшее время – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета авиакомпании «Bek Air» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По случаю авиакатастрофы в Алматы… Все пациенты были госпитализированы в медицинские организации Алматы и Нур-Султана. Была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас в динамике у всех пациентов есть улучшение. Ни у одного ухудшения не наблюдается. Все находятся в положительном состоянии, и в ближайшее время они будут выписаны из медицинских организаций», - сказал Олжас Абишев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Вице-министр также рассказал и о состоянии пострадавших детей.

«Среди пострадавших у нас были дети до 18 лет. Они тоже были госпитализированы в медорганизации. Состояние у всех стабильное, они из состояния крайне тяжелого переведены в стабильное. Находятся под наблюдением врачей. Угрозы для жизни не наблюдается», - заявил вице-министр здравоохранения.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.