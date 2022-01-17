+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пострадавших при ДТП водителя и пассажира спасли в Кокшетау

17 Января 2022 21:30
Поделиться:
Пострадавших при ДТП водителя и пассажира спасли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пострадавших при ДТП водителя и пассажира извлекли из автомобиля акмолинские спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
25 раз за выходные выезжали на вызовы карагандинские спасатели
Ограничиться обливанием и раздачей освященной воды на Крещение предложили восточноказахстанцам Крещенские купания отменили в Алматинской области Пропавшего 12-летнего мальчика вернули матери в Шымкенте

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 17 января текущего года поступило телефонное сообщение от сотрудников полиции о том, что на проспекте Абылай хана в Кокшетау произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали водитель и пассажир.

«Автомашина Audi выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с автобусом маршрута № 13. Требовалась помощь для извлечения людей из поврежденной машины», - отметили в ведомстве.

На место аварии выехали пять спасателей дежурной смены оперативно-спасательного отряда города Кокшетау. В течение пяти минут прибыв к месту ДТП, спасатели незамедлительно приступили к извлечению двух человек из поврежденной автомашины.

«Спасатели быстро вызволили 20-летнего парня, у которого была тупая травма живота и он находился в шоковом состоянии. Также спасатели демонтировали заднее сидение автомобиля, чтобы добраться до механизма водительского кресла и отодвинуть его. Затем извлекли зажатую в салоне искореженной машины 41-летнюю женщину, у которой были переломы плеча и ребер, она также находилась в шоковом состоянии», - добавили в ведомстве.

После слаженной операции, проведенной спасателями отряда, пострадавшие были переданы медикам кареты скорой помощи для госпитализации.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #МЧС   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
25 раз за выходные выезжали на вызовы карагандинские спасатели
Ограничиться обливанием и раздачей освященной воды на Крещение предложили восточноказахстанцам
Крещенские купания отменили в Алматинской области
Пропавшего 12-летнего мальчика вернули матери в Шымкенте
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
3 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
4 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
5 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
6 Беспорядки в Алматы: сколько человек отпустили из СИЗО
Читайте также
Четверо жителей Уштобе обокрали склад с форменным снаряжением и амуницией
Более 50 человек эвакуировали с трассы в Акмолинской области
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Беспорядки в Алматы: сколько человек отпустили из СИЗО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив