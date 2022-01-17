Пострадавших при ДТП водителя и пассажира спасли в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пострадавших при ДТП водителя и пассажира извлекли из автомобиля акмолинские спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 17 января текущего года поступило телефонное сообщение от сотрудников полиции о том, что на проспекте Абылай хана в Кокшетау произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали водитель и пассажир.
«Автомашина Audi выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с автобусом маршрута № 13. Требовалась помощь для извлечения людей из поврежденной машины», - отметили в ведомстве.
На место аварии выехали пять спасателей дежурной смены оперативно-спасательного отряда города Кокшетау. В течение пяти минут прибыв к месту ДТП, спасатели незамедлительно приступили к извлечению двух человек из поврежденной автомашины.
«Спасатели быстро вызволили 20-летнего парня, у которого была тупая травма живота и он находился в шоковом состоянии. Также спасатели демонтировали заднее сидение автомобиля, чтобы добраться до механизма водительского кресла и отодвинуть его. Затем извлекли зажатую в салоне искореженной машины 41-летнюю женщину, у которой были переломы плеча и ребер, она также находилась в шоковом состоянии», - добавили в ведомстве.
После слаженной операции, проведенной спасателями отряда, пострадавшие были переданы медикам кареты скорой помощи для госпитализации.
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