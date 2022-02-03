Пострадавших от январских беспорядков предпринимателей освободили от арендной платы за госимущество
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пострадавших от беспорядков предпринимателей освободили от арендной платы на госимущество, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что внесены изменения в приказ Министра национальной экономики РК «Об утверждении правил передачи государственного имущества в частный наем (аренда).
В частности, внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), утвержденных указанным приказом:
пункт 53-1 излагается в следующей редакции:
«53-1. Арендная плата за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости не начисляется:
1) в период с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса;
2) в период с 5 января 2022 года по 30 июня 2022 года для физических и негосударственных юридических лиц, пострадавших от массовых беспорядков.
Освобождение от арендной платы за имущественный наем (аренду) объекта недвижимости осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору.
Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 января 2022 года.
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