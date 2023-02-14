Пострадавших от нападения в школе Петропавловска детей перевели в отделение

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Двоих подростков, которые пострадали от нападения на них девятиклассника в школе №4 города Петропавловска, перевели из реанимации в отделение травматологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, состояние детей стабильное, ближе к средней степени тяжести, самочувствие не нарушено.

«В сознании, на вопросы отвечают адекватно. По системным органам - без особенностей. Гемодинамика стабильная. Лечение получают согласно протоколу диагностики и лечения. Находятся под наблюдением травматологов, невропатолога и нейрохирурга», - проинформировали в пресс-службе.

Десятиклассница и девятиклассник оказались в реанимации после ударов топором, которые им нанес учащийся этой же школы утром 13-го февраля. Подробности случившегося сегодня рассказали в МВД РК. Подростка задержали, он находится в ИВС. Идет следствие.