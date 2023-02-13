Пострадавших от нападения школьников в больнице навестил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил в больнице детей, пострадавших сегодня от нападения подростка в школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона на своей странице в социальной сети сообщил, что дети под наблюдением врачей. Состояние их стабильное.

«Посетил детей, попавших в больницу после сегодняшнего происшествия. Пообщался и пожелал им скорейшего выздоровления. Пострадавшим оказана необходимая помощь, сейчас их состояние стабильное. Дети находятся под наблюдением врачей», - написал А. Сапаров.

Утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы №4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации.

Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.

Фото: facebook.com/people/Айдарбек-Сапаров