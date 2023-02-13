Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Пострадавших от нападения школьников в больнице навестил аким СКО

13 Февраля 2023, 18:42
Пострадавших от нападения школьников в больнице навестил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил в больнице детей, пострадавших сегодня от нападения подростка в школе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона на своей странице в социальной сети сообщил, что дети под наблюдением врачей. Состояние их стабильное.

«Посетил детей, попавших в больницу после сегодняшнего происшествия. Пообщался и пожелал им скорейшего выздоровления. Пострадавшим оказана необходимая помощь, сейчас их состояние стабильное. Дети находятся под наблюдением врачей», - написал А. Сапаров.

Утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы №4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации.

Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.


Фото: facebook.com/people/Айдарбек-Сапаров

Новости по теме
«Сняла порчу» и похитила накопления пенсионерки мошенница в СКО
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Почему нейрохирурги считаются передовыми специалистами – репортаж из операционной
Теги:
Читайте также
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Академгородок в Конаеве появится в 2024 году - Саясат Нурбек
«Сняла порчу» и похитила накопления пенсионерки мошенница в СКО
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Министр нацэкономики посетил аварийное водохранилище в ВКО
Спасатель предотвратил суицид в СКО
Штраф заменили на лишение свободы бывшему замакима района СКО
Почему нейрохирурги считаются передовыми специалистами – репортаж из операционной
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей