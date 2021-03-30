Пострадавших от лже-мебельщика ищет костанайская полиция

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области от мошенника-мебельщика пострадали 52 человека. Вероятно, обманутых намного больше. Их местная полиция просит откликнутся, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»

«Южным отделом полиции УП города Костаная производством окончено уголовное дело, зарегистрированное по статье «мошенничество» в отношении изготовителя корпусной мебели фирмы «Мир мебели». В полицию поступило 52 заявления по факту»,- сообщили в департаменте полиции.

Между тем, как сообщают местные СМИ, услуги по изготовлению мебели предоставлял некий Владлен Горецкий. Он работал по предоплате. Через соцсети предлагал мебель по заниженным ценам и быстрым срокам изготовления, приезжал делать замеры, получал предоплату и пропадал. В итоге никто из клиентов обещанную мебель не получал.

«Предполагаем, что пострадавших от обманных действий подозреваемого может быть значительно больше. В связи с чем, просим обращаться в управление полиции города Костаная»,- сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.



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