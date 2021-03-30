Пострадавших от лже-мебельщика ищет костанайская полиция
«Южным отделом полиции УП города Костаная производством окончено уголовное дело, зарегистрированное по статье «мошенничество» в отношении изготовителя корпусной мебели фирмы «Мир мебели». В полицию поступило 52 заявления по факту»,- сообщили в департаменте полиции.
Между тем, как сообщают местные СМИ, услуги по изготовлению мебели предоставлял некий Владлен Горецкий. Он работал по предоплате. Через соцсети предлагал мебель по заниженным ценам и быстрым срокам изготовления, приезжал делать замеры, получал предоплату и пропадал. В итоге никто из клиентов обещанную мебель не получал.
«Предполагаем, что пострадавших от обманных действий подозреваемого может быть значительно больше. В связи с чем, просим обращаться в управление полиции города Костаная»,- сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Фото с сайта tobolinfo.kz