Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пострадавших от деятельности финпирамиды разыскивает костанайская полиция
8 Июля 2022 13:55

Пострадавших от деятельности финпирамиды разыскивает костанайская полиция

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департамент полиции Костанайской области разыскивает пострадавших от преступных действий организаторов финансовой пирамиды «Финико», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве Следственного управления департамента полиции Костанайской области находится уголовное дело, зарегистрированное по ст.217 ч.3 п.2 УК РК в отношении создателей и руководителей территориального подразделения финансовой пирамиды «Финико» по Костанайской области. В настоящее время устанавливаются пострадавшие от преступных действий организаторов финансовой пирамиды»,- сообщили в полиции.

Департамент полиции Костанайской области обратился к гражданам, вложившим денежные средства в финансовую пирамиду «Финико» и имеющих материальный ущерб, с просьбой обратиться в Следственное управление.

Обратиться необходимо в ДП Костанайской области, а также по абонентским номерам 8-708-685-69-33, 8 (7142) 52-61-35.

Новости по теме
Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста
Глава Правительства посетил промышленные и социальные объекты в Темиртау
Ликвидирован канал поставки наркотиков в столицу
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Глава Правительства посетил промышленные и социальные объекты в Темиртау
Сенатор Султан Дюсембинов проверил строительство школы и дорог в Жетысуской области
Низкие зарплаты беспокоят коммунальщиков Усть-Каменогорска
Сенатор Сергей Ершов провел встречи в селах Карагандинской области
Сотрудники не должны работать на количество возбужденных дел – глава Антикора
Введение ответственности за необоснованное обогащение рассмотрит Парламент
Антикор проверит на коррупционную устойчивость своих сотрудников
Сколько стоят овцы в преддверии Курбан айта в Казахстане

Лента новостей

Архив