8 Июля 2022 13:55

Пострадавших от деятельности финпирамиды разыскивает костанайская полиция

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департамент полиции Костанайской области разыскивает пострадавших от преступных действий организаторов финансовой пирамиды «Финико», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве Следственного управления департамента полиции Костанайской области находится уголовное дело, зарегистрированное по ст.217 ч.3 п.2 УК РК в отношении создателей и руководителей территориального подразделения финансовой пирамиды «Финико» по Костанайской области. В настоящее время устанавливаются пострадавшие от преступных действий организаторов финансовой пирамиды»,- сообщили в полиции.

Департамент полиции Костанайской области обратился к гражданам, вложившим денежные средства в финансовую пирамиду «Финико» и имеющих материальный ущерб, с просьбой обратиться в Следственное управление.

Обратиться необходимо в ДП Костанайской области, а также по абонентским номерам 8-708-685-69-33, 8 (7142) 52-61-35.