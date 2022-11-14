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Пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет - генконсульство РК в Турции

14 Ноября 2022, 15:50
Пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет - генконсульство РК в Турции
14 Ноября 2022, 15:50

Пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет - генконсульство РК в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Генеральное консульство Казахстана в Турции сообщило, что пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет. Казахстанские дипломаты всю ночь находились на связи с турецкими компетентными органами, а также посетили соответствующие больницы», - сообщил генконсул Казахстана в Стамбуле Алим Байель.

13 ноября на улице Истикляль в туристическом центре мегаполиса прогремел взрыв. Турецкие власти сообщили о 6 погибших и 81 раненном. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что теракт в Стамбуле совершила женщина.

Генеральное консульство РК в Стамбуле рекомендовало казахстанцам, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность, особенно в местах массового скопления людей.


Фото:instagram.com/ekippolishaber0707
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