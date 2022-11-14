Пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет - генконсульство РК в Турции

14 Ноября 2022, 15:50

14 Ноября 2022, 15:50

Пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет - генконсульство РК в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Генеральное консульство Казахстана в Турции сообщило, что пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пострадавших казахстанцев при взрыве в Стамбуле нет. Казахстанские дипломаты всю ночь находились на связи с турецкими компетентными органами, а также посетили соответствующие больницы», - сообщил генконсул Казахстана в Стамбуле Алим Байель.

13 ноября на улице Истикляль в туристическом центре мегаполиса прогремел взрыв. Турецкие власти сообщили о 6 погибших и 81 раненном. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что теракт в Стамбуле совершила женщина.

Генеральное консульство РК в Стамбуле рекомендовало казахстанцам, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность, особенно в местах массового скопления людей.

Фото:instagram.com/ekippolishaber0707