Пострадавшие во время паводка жители Актобе сами демонтируют разрушенные дома

Село Нура Иргизского района Актюбинской области в прошлом году полностью оказалось затоплено, в результате чего дома стали непригодными для проживания. Населенный пункт был перенесен в новое место, где для жителей были построены новые дома. Следующим этапом стала необходимость официального списания старых домов и оформления документов на вновь построенные жилища. По словам сельчан, на выполнение этих процедур требуется от 50 до 100 тысяч тенге.

Фото: Алтынай Сағындықова\Kazinform

— Согласно статье 22 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», для получения правоустанавливающих документов на новые дома необходимо сдать документы на старые, пострадавшие от паводка. В целом по району пострадал 161 жилой дом. На сегодня 45 владельцев уже оформили списание своих домов. Указанные услуги предоставляются через Государственную корпорацию «Правительство для граждан». После списания домов необходимо передать государству акт на земельный участок, где ранее располагался дом. Только после завершения всех этих процедур возможно оформление прав на новое жильё. По данному вопросу с жителями села было проведено несколько встреч, в ходе которых им были даны подробные разъяснения. В среднем сумма, необходимая для списания дома с государственного учета, составляет от 30 до 40 тысяч тенге. Эти средства уплачиваются поставщику государственных услуг, — сообщили в акимате Иргизского района.

По информации пресс-службы акима Актюбинской области, жителям села предоставлено время для сноса старых домов с возможностью самостоятельно разобрать строения и использовать строительные материалы. В связи с этим расходы на снос из бюджета не предусматривались.

Напомним, что в Актобе также планируется снести дома, пришедшие в негодность в результате прошлогоднего паводка. Несмотря на то, что подрядная организация уже была определена, из-за взаимных жалоб между подрядчиками процесс затянулся на длительное время.