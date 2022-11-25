Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Пострадавшие в столкновении двух автобусов в Караганде пассажиры получат страховые выплаты

25 Ноября 2022, 15:23
Пострадавшие в столкновении двух автобусов в Караганде пассажиры получат страховые выплаты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пассажиры, пострадавшие в результате столкновения двух автобусов в Караганде, получат выплаты от страховой компании. Оба автобуса были застрахованы в СК «Евразия» в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами, передает МИА «Казинформ».

Напомним, что утром 25 ноября в Караганде на мосту ДСК около 9:16 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов, следующих по маршрутам №41 и №146. На момент столкновения в одном автобусе находились пассажиры. В результате ДТП погиб водитель автобуса №41.

На данный момент в медицинские учреждения госпитализированы 18 пассажиров – четверо в тяжелом состоянии, состояние двух из них медики оценивают как крайне тяжёлое.

В случае смерти пассажира предусматривается страховая выплата в размере 15,3 млн тенге. При получении инвалидности: I группа – 15,3 млн тенге, II группа – 10,7 млн тенге, III группа – 7,6 млн тенге.

Все пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию затрат на амбулаторное или стационарное лечение до 612 тыс. тенге. Размер ущерба, причинённого жизни и здоровью, определяется на основании документов, выданных соответствующими организациями.

Семья погибшего водителя в случае, если он находился при исполнении служебных обязанностей, может рассчитывать на получение страховых выплат от компании по страхованию жизни в рамках обязательного страхования работников от несчастных случаев (ОСНС).

Пострадавшие и члены их семей за консультациями в получении страховых выплат могут обратиться по телефону горячей линии: +7-701-053-26-88 (бесплатно с мобильного) или по электронному адресу: ServiceCenter@theeurasia.kz


Теги:
Новости по теме
Международная выставка «Kaztraffic-2022» проходит в Астане
Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
Будет касаться только Беларуси и России - министр индустрии об авто пониженного экокласса
Читайте также
ДТП с двумя автобусами: четыре человека находятся в тяжелом состоянии
Водитель погиб при столкновении двух автобусов в Караганде
Инклюзивный спорт для детей станет более доступным в Карагандинской области
Международная выставка «Kaztraffic-2022» проходит в Астане
Россиянина оштрафовали почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство
Будет касаться только Беларуси и России - министр индустрии об авто пониженного экокласса
Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
Трасса закрыта из-за погодных условий в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
2 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
3 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
4 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
5 Бразилия — Сербия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

Лента новостей