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Пострадавшие в результате январских событий военнослужащие награждены медалями «Ел қорғаны»

11 Февраля 2022 20:18
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Пострадавшие в результате январских событий военнослужащие награждены медалями «Ел қорғаны»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков посетил Военный клинический госпиталь, где навестил военнослужащих, пострадавших в результате январских событий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Все военнослужащие прошли полное обследование, им оказана необходимая помощь и назначено лечение. Большинство пострадавших уже выздоровели и встали в строй.

В беседе с военнослужащими, остающимися на стационарном лечении, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков поинтересовался их самочувствием, условиями размещения. Министр заверил, что получившие увечья в ходе январских событий военнослужащие не будут исключены из рядов Вооруженных сил и продолжат службу.

Министр обороны выразил благодарность за достойную службу во благо казахстанцев и вручил медали «Ел қорғаны» военнослужащим Вооруженных сил подполковнику Хакиму Избакиеву, старшему лейтенанту Суннату Калжигиту, сержантам Ерболу Кендербаеву и Шалкару Кылышову, курсантам Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Рамилю Тургану и Омару Алиеву, а также военнослужащему срочной службы воинской части Национальной гвардии рядовому Мейржану Бимырзе.

Руководитель оборонного ведомства также ознакомился с материально-технической базой госпиталя. Министр обороны отметил необходимость налаживания взаимодействия с зарубежными учебными заведениями в целях обмена передовым опытом в области военной медицины и подготовки медицинских специалистов.

Алматинский военный клинический госпиталь – это крупное многопрофильное лечебное учреждение с более чем 80-летней историей. В его составе функционируют 17 лечебных отделений, оснащенных современным медицинским оборудованием. В медучреждении выполняется широкий диапазон лечебных и диагностических мероприятий. Кроме того, госпиталь служит учебной базой для слушателей Центра военной медицины и медицинских вузов города Алматы.


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