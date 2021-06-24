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    11:22, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Пострадавшие в авиакатастрофе под Алматы выписаны из больницы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двое пострадавших при крушении самолета по Алматы выписаны домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировал главный врач ГКБ №4 города Алматы Саги Бейсенбеков, оба военнослужащих после получения полного курса лечения в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара городской клинической больницы №4.

    «95 дней оба пациента получали лечение в профильных отделениях четвертой горбольницы Алматы. 18 июня военнослужащие выписаны с выздоровлением», - сообщил врач.

    Напомним, 13 марта 2021 года произошло крушение самолёта АН-26 Авиационной службы КНБ РК. В результате погибли четыре человека. В городскую клиническую больницу №4 были доставлены двое пострадавших военнослужащих.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы.

    Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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