Пострадавшие в авиакатастрофе под Алматы выписаны из больницы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двое пострадавших при крушении самолета по Алматы выписаны домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировал главный врач ГКБ №4 города Алматы Саги Бейсенбеков, оба военнослужащих после получения полного курса лечения в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара городской клинической больницы №4.

«95 дней оба пациента получали лечение в профильных отделениях четвертой горбольницы Алматы. 18 июня военнослужащие выписаны с выздоровлением», - сообщил врач.

Напомним, 13 марта 2021 года произошло крушение самолёта АН-26 Авиационной службы КНБ РК. В результате погибли четыре человека. В городскую клиническую больницу №4 были доставлены двое пострадавших военнослужащих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину падения военного самолета близ Алматы.

Позже стало известно, что самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК.