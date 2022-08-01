1 Августа 2022 22:13

Пострадавшие сотрудники жамбылской колонии находятся в реанимации

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавших сотрудников жамбылской колонии особого режима УЖД 158/7 сообщили врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утром 1 августа в учреждении ЖД-158/7 ДУИС по Жамбылской области (чрезвычайной безопасности) во время проверки осужденный самодельным резаком кустарного производства нанес колото-резаные раны троим сотрудникам учреждения.

«Сейчас пострадавшие находятся в реанимационном отделении, - сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев. – Экстренно их доставили в больницу скорой медицинской помощи Тараза. Врачи их сразу же прооперировали. На данный момент состояние всех можно охарактеризовать как стабильно тяжелое».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР первого отдела полиции УП Тараза по части 4 статьи 429 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь).

Начато досудебное расследование.

По данной статье УК РК осужденному грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.