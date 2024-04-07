Пострадавшие при паводках дороги восстанавливают в Карагандинской области
Заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов доложил о поводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Мы смогли предпринять все меры, чтобы паводок прошел с минимальным ущербом. На сегодня все наши 237 гидро-технических сооружений работают без сбоев, заполнены необходимым объемов воды. Из-за большого объема воды в этом году через Шерубайнуринское водохранилище прошло 256 млн кубов воды по Самаркандскому и Интумакскому 410 млн. Такой объем воды в последний раз был зафиксирован в 2017 году, - сказал Бауржан Асанов.
Он также рассказал о проводимой работе в регионе по восстановлению автодорог.
- Чтобы не затопило наши села, мы были вынуждены сами разобрать три дороги областного значения, две из них уже восстановлены, восемь дорог было размыто водой, четыре из них привели в порядок. Поэтому пока могут возникнуть трудности с передвижениями. Принимаем меры по их восстановлению. Основной пик поводка на реках Нура и Шерубайнура прошел с 29 по 31 марта, произошло подтопление 41 жилого дома, - добавил Бауржан Асанов.