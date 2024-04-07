Пострадавшие при паводках дороги восстанавливают в Карагандинской области

Заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов доложил о поводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы смогли предпринять все меры, чтобы паводок прошел с минимальным ущербом. На сегодня все наши 237 гидро-технических сооружений работают без сбоев, заполнены необходимым объемов воды. Из-за большого объема воды в этом году через Шерубайнуринское водохранилище прошло 256 млн кубов воды по Самаркандскому и Интумакскому 410 млн. Такой объем воды в последний раз был зафиксирован в 2017 году, - сказал Бауржан Асанов.

Он также рассказал о проводимой работе в регионе по восстановлению автодорог.