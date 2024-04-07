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    14:28, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Пострадавшие при паводках дороги восстанавливают в Карагандинской области

    дороги паводок
    Фото: Казавтожол

    Заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов доложил о поводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы смогли предпринять все меры, чтобы паводок прошел с минимальным ущербом. На сегодня все наши 237 гидро-технических сооружений работают без сбоев, заполнены необходимым объемов воды. Из-за большого объема воды в этом году через Шерубайнуринское водохранилище прошло 256 млн кубов воды по Самаркандскому и Интумакскому 410 млн. Такой объем воды в последний раз был зафиксирован в 2017 году, - сказал Бауржан Асанов.

    Он также рассказал о проводимой работе в регионе по восстановлению автодорог.

    - Чтобы не затопило наши села, мы были вынуждены сами разобрать три дороги областного значения, две из них уже восстановлены, восемь дорог было размыто водой, четыре из них привели в порядок. Поэтому пока могут возникнуть трудности с передвижениями. Принимаем меры по их восстановлению. Основной пик поводка на реках Нура и Шерубайнура прошел с 29 по 31 марта, произошло подтопление 41 жилого дома, - добавил Бауржан Асанов.

    Теги:
    Дороги Наводнение Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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