Пострадавшие от паводка жители Шемонаихинского района ВКО получили жилье

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 12 семей шемонаихинцев, чьи дома пострадали от паводков, получили новое жилье. Первый заместитель ВКОФ партии «Нур Отан» Ануарбек Мухтарханов лично вручил ключи. Вместе с ним в район приехали и гости из Астаны, которые откликнулись на призыв партии об оказании гуманитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Нынешняя весна доставила массу хлопот жителям региона. Природная стихия, которая началась в Аягозе, затем продолжилась в Семее, в Глубоковском, Шемонаихинском, Зыряновском и Катон-Карагайском районах.

В Шемонаихинском районе за 23 часа вода в реке Уба поднялась на 1,5 метра. Людмила Дегтярева вспоминает 25 марта со словами «трудно было смотреть, как разрушается фундамент родного дома».



«Мой дом затопило полностью. Фундтамент треснул в трех местах. Видели бы вы мое состояние. Как раз тогда из города приехала внучка. Я раньше такое видела только по телевизору, и никогда не думала, что сама переживу», - вспоминает она.



Людмила уверенна, что у нее в новом доме начнется новая жизнь. Четырехкомнатное жилье по годам и по состоянию лучше, чем старый дом. «Выражаю огромную благодарность всем, особенно, нашему Президенту, акиму области. Партия «Нур Отан» с первых дней трагедии была с нами. Приходили к каждому в дом, оказывали гуманитарную помощь. Спасибо большое!», - говорит Людмила Дегтярева, приглашая журналистов в новый дом.



Дом и вправду оказался большим, светлым. Хозяйка уже принилась за косметический ремонт. Обновляет двери, устанавливает новый кафель в кухню. Одним словом, жизнь налаживается. И дети разделяют радость матери. «Честно, думала, что в этот трудный момент только я буду утешать маму. Но нет, отозвались всем миром! Поддержали, помогли. Спасибо всем большое!», - признается дочь Людмилы.



И правда, даже в сложный период времени для региона никто из пострадавших не остался со своей проблемой наедине. Всем восточноказахстанцам, которые остались без крыши над головой, по желанию были куплены квартиры или дома на средства которые выделило государство.



В этот счастливый день многодетным семьям, пострадавшим от паводков меценаты вручили подарки. К примеру, Председатель ОО «Локальный профессиональный союз работников сферы оказания государственных услуг» специально приехал из Астаны и вручил от имени коллектива 33 единицы бытовой техники.



«На призыв областного филиала партии «Нур Отан» коллектив откликнулся очень дружно. Мы собрали более 2-х миллионов тенге. Сегодня товары привезли на 2 миллиона 374 тысяч тенге. Это 18 холодильников, 7 стиральных машин и 8 телевизоров», - отмечает Корганбек Нурпеисов, председатель общественного объединения.



Филиал партии «Нур Отан» в свою очередь вручил благодарственное письмо за щедрость, которую проявили работники союза.

С первых дней случившегося в регионе разрушительного паводка областной филиал партии держит на особом контроле работу, проводимую в районе по ликвидации последствий ЧС. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся согласно графику.



«В районе активно ведутся ремонтно-восстановительные работы. До конца августа закончат в 126 домах. В фонде деньги есть, а процесс работы под контролем председателя филиала - акима области Даниала Ахметова. Наша главная задача- вернуть стабильность и спокойствие в каждый дом, который пострадал от «большой воды»», - подчеркивает первый заместитель председателя ВКОФ партии «Нур Отан» Ануарбек Мухтарханов.



Как сообщалось, этой весной в Шемонаихинском районе от паводков пострадали несколько населенных пунктов. Вода вошла в 152 дома, из них 13 домов по решению комиссии не подлежали восстановлению. В 134 домах идет ремонт. По решению Правительства, из республиканской казны выделили 168 млн тенге. Кроме того, из областного фонда «Парыз» перевели на счет района фонда 50 млн тенге.