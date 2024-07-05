Пострадавшие от паводка жители Колкамыса получат жилье до 1 августа

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Берик Бейсенгалиев и Еркин Абиль встретились с пострадавшими от паводков жителями села Колкамыс в Костанайской области. Мажилисмены также поговорили со строителями, которые возводят для них новое жилье, передает агентство Kazinform.

Несколько десятков семей Джангельдинского района Костанайской области лишились единственного жилья из-за паводков. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева каждая нуждающаяся семья получит новое жилье от государства взамен утраченного. В частности, в селе Тауыш строится 22 дома, а в селе Колкамыс — 19. Жилье возводят по типовому проекту в рамках меморандума, заключенного между акиматом Костанайской области и общественным фондом «Қазақстан халқына». Стоимость каждого дома площадью 80 кв. м. составляет порядка 30 млн тенге.

— Я за всю свою жизнь такого паводка не видел. И старожилы рассказывают, что местные деревни большая вода всегда обходила стороной. Но только не в этом году. Вода буквально окружила наш поселок. Тут хочется поблагодарить волонтеров, которые помогали с эвакуацией, приносили еду, паковали вещи, смотрели за маленькими детьми. Сейчас нам временно юрты поставили, смотрим в будущее с оптимизмом, ждем новое жилье, — поделился житель села Колкамыс Темирхан Шойбасов.

С самого начала паводков депутаты и партия оперативно начали работу по оказанию конкретной помощи пострадавшим. Это сбор гуманитарной помощи, мобилизация волонтеров «Жастар Рухы», укрепление береговых линий мешками с песком, возведение противопаводковых дамб и многое другое.

— Когда мы встречались с людьми во время паводков, многие из них были расселены по общежитиям и другим эвакуационным пунктам. Теперь ситуация меняется в лучшую сторону, и пострадавшие получают свое жилье. В Колкамысе 19 семей смогут отпраздновать новоселье уже 1 августа. Дополнительно они получат в собственность по 10 соток земли. В целом по Костанайской области все работы по строительству и выкупу жилья для пострадавших от большой воды будут завершены до конца лета, — сказал мажилисмен Берик Бейсенгалиев.

Депутат Еркин Абиль добавил, что в случае, если у жителей есть сложности с получением компенсаций или оценкой утраченного имущества, партия AMANAT в рамках проекта «Құқықтық көмек» окажет юридическую помощь бесплатно.

Днем ранее депутаты ознакомились с ходом строительства 50-тиквартирного дома в Аркалыке для пострадавших от паводков жителей Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов. Уже в сентябре дом будет сдан в эксплуатацию. Из 50 квартир 20 предназначены для жителей Аркалыка, 16 для Амангельдинского и 14 для жителей Джангельдинского районов. Дополнительно для 78 пострадавших семей в Аркалыке приобретены готовые квартиры.