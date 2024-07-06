В Костанайской области строительство домов для пострадавших от паводка подходит к завершению

Ключи от новых типовых домов, габаритами 80 квадратов, расположенных в микрорайоне Кунай и селе Алтынсарино (Костанайский район), будут вручены в ближайшее время. Аким области Кумар Аксакалов вместе с общественниками посетил строящиеся объекты. Подробнее — в материале агентства Kazinform.

Всего в регионе от паводка пострадали 1283 жилых строения, из которых ремонту подлежит 815 домов. 315 домов было приобретено на рынке. 153 единицы жилья строится в разных регионах области.

Личный обход новых домов провел Кумар Аксакалов. Он подчеркнул, что Костанайская область находится в числе лучших, где оказывается помощь пострадавшим от паводка в полноценном объеме.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— По строительству мы на стадии завершения. Поэтому сегодня мы вместе с общественностью сможем посмотреть, как продвигается работа. Что касается ремонта, хочу отметить, что все средства уже уплачены. У собственников жилья было несколько вариантов, это сделать ремонт самим или использовать подрядную организацию. Большинство сделали выбор в свою пользу, но мы здесь просим граждан предоставлять отчет, чтобы знать, что деньги были потрачены на ремонтные работы, — отметил аким области.

В мкр Кунай уже размещено 14 строений из красного кирпича. Материалы все местные, как и подрядчик, выполняющий работы. Просторные дома, с гостиной, кухней и несколькими спальнями. Внутри обустроенные ванные комнаты, газовая плита и котел. Стоимость проекта - около 22,8 млн тенге, но вместе с благоустройством и подведением инженерных коммуникаций эта сумма варьируется в районе 30 млн тенге.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Первоначально сдаем 10 домов. Оставшиеся 4 дома, которые по заявлению поступили позже, будут сданы в скором времени. Заселять будем в порядке очереди - кто первым писал заявление, чтобы после не было недопонимания. Все дома построены за счет спонсорских средств из фонда, а уже коммуникации мы проводим за счет бюджета. Забор сделан из трубы, что будет более долговечным, чем профлист, да и все чтобы было в одном стиле по микрорайону в целом. Считаю, что эти дома выглядят достойно, — отметил аким города Костанай Марат Жундубаев.

105 пострадавших жителей выбрали ремонт, 95 захотели получить квартиры в Костанае.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

К слову, передача права собственности будет осуществлена сразу же, после того как собственники откажутся от старого жилья и земли. Документация по актам ввода делается параллельно со строительством.

В селе Алтынсарино Костанайского района свой дом получит 21 семья. Все они типовые, с полной комплектацией. Всего в районе пострадало более 290 семей, из которых 73 семьи получили ключи от квартир в Костанае, 198 сделали ремонт.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Строительные работы выполняют 6 подрядчиков. Все они местные. Работы были начаты 27 мая, планируем завершить в ближайшее время. Новоселье отметили уже 9 семей, все остальные дома сдаем по графику, — пояснил аким Костанайской района Берик Танжариков.

С одной из счастливых семей удалось побеседовать и корреспонденту агентства Kazinform. В новый дом въехала семья Гаан.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— 6 апреля мы полностью потеряли дом. Да, были предупреждения и эвакуация, но не думали, что вода так далеко зайдет. После случившегося нам предложили несколько вариантов, но выбор сделали в пользу своего поселка — решили остаться тут. Наши некоторые соседи переехали в город, мы из-за детей, школы все же не стали менять место жительства. Благодаря поддержке Президента у нас теперь будет новый просторный дом. Мы благодарны за это, — поделились новоселы.

Параллельная работа проводится и в других регионах области.