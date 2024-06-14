Пострадавшие от паводка семьи в Костанайской области получат ключи от квартир в «умном доме»

50-квартирный комплекс, который возводят в Аркалыке для пострадавших от паводка семей в Костанайской области, будет полностью соответствовать статусу «умного дома». По словам застройщика, своими характеристиками он не будет уступать столичным ЖК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в акимате области, дом возводится за счет средств застройщика. Все будет оборудовано современными комплексами, видеодомофонами — Face ID. Ключи от своей квартиры в скором времени получит и многодетная семья, которая пострадала от наводнения.

— Паводки, к сожалению, затронули в этом году половину Казахстана. И наша семья не стала исключением. Наш дом, на который мы собирали деньги шесть лет, не устоял под натиском воды. Комиссия признала его непригодным к проживанию — обрушились и стены, и крыша. С женой мы в прошлом году только-только сделали капитальный ремонт. Кто ж знал, что так получится. Ничего не поделаешь — природное бедствие. Отчаянию нашему не было предела. Вода в доме стояла на уровне 40-50 см. Мебель, бытовая техника, одежда — все пришло в негодность, — рассказывал житель города Аркалыка Денис Иванов.

Фото: акимат Костанайской области

Представители местной власти предложили многодетной семье, где воспитывается шестеро детей несколько вариантов. Ивановы выбрали переезд в новую квартиру. В скором времени у них появится трехкомнатнатная квартира в «умном доме» с символичным названием «Тұмар».

Возводить многоэтажный монолитный дом в Аркалыке начали в середине мая. Сдать объект в эксплуатацию застройщик обещает за 4,5 месяца.

Всего аварийными после паводка в Аркалыке признаны 94 дома. За счет средств, выделенных из резерва Правительства и при помощи предпринимателей и Фонда «Қазақстан халқына», пострадавшим уже купили 68 квартир. 418 частных домов были признаны подлежащими восстановлению.