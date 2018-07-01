Пострадавшие от паводка сельчане получили жилье в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Восточно-Казахстанского филиала партии «Нұр Отан» Ануарбек Мухтарханов вручил ключи 12 семьям Шемонаихи, чьи дома пострадали от паводков, передает МИА «Казинформ».

Нынешная весна доставила немало хлопот жителям региона. Природная стихия, которая началась в Аягозе, затем продолжилась в Семее, после взбудоражила Глубоковский, Шемонаихинский, Зыряновский и Катон-Карагайский районы. В Шемонаихинском районе за 23 часа вода в реке Уба поднялась на 1,5 метра.

«Мой дом затопило полностью. Фундамент треснул в трех местах. Видели бы вы мое состояние. Как раз тогда из города приехала внучка. Я раньше такое видела только по телевизору, и никогда не думала, что сама переживу», - вспоминает Людмила Дегтярева теперь с улыбкой на лице.

Людмила уверенна, что у нее в новом доме начнется новая жизнь. Четырехкомнатное жилье по годам и по состоянию лучше, чем старый дом.

Как рассказали в пресс-службе ВКОФ партии «Нұр Отан», в этот сложный период никто из пострадавших не остался со своей проблемой наедине. Всем восточноказахстанцам, которые остались без крыши над головой, по желанию были куплены квартиры или дома на средства, которые выделило государство.

В этот день многодетным семьям, пострадавшим от паводков, были вручены подарки.

«На призыв областного филиала партии «Нұр Отан» коллектив откликнулся очень дружно. Мы собрали более 2 миллионов тенге. Сегодня привезли товары. Это 18 холодильников, 7 стиральных машин и 8 телевизоров», - отметил Корганбек Нурпеисов, председатель общественного объединения «Локальный профессиональный союз работников сферы оказания государственных услуг».

«В районе активно ведутся ремонтно-восстановительные работы. До конца августа закончат в 126 домах. В фонде деньги есть, а процесс работы под контролем председателя филиала - акима области Даниала Ахметова. Поэтому наша главная задача - вернуть стабильность и спокойствие в каждый дом, который постарадал от большой воды», - А. Мухтарханов.

Этой весной в Шемонайхинском районе от паводков пострадали несколько населенных пунктов. Вода вошла в 152 дома, из них 13 домов, по решению комиссии, не подлежали восстановлению. В 134 домах идет ремонт. По решению Правительства, из республиканской казны выделили 168 млн тенге. Кроме того, из областного фонда «Парыз» перевели на счет районного фонда 50 млн. тенге.















