Пострадавшие от паводка предприниматели СКО жалуются на долгое рассмотрение документов

В Северо-Казахстанской области во время паводка пострадали 204 предпринимателя, из которых 139 находятся в Петропавловске. В региональной палате предпринимателей утверждают, что компенсацию никто из них еще не получил, передает корреспондент агентства Kazinform.

Комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам МСБ, работают больше месяца. В пресс-службе организации сообщили, что, по состоянию на 11-е июня городская комиссия рассмотрела 77 заявлений на возмещение ущерба, по которым были выданы заключения о признании владельца имущества пострадавшим от паводка. При этом предприниматели жалуются, что испытывают сложности в процессе сбора необходимой документации, кто-то недоволен результатом оценки, кто-то еще ждет обследования.

В палате предпринимателей считают, что осложняет процесс ограниченное количество оценщиков и техобследователей и неурегулирование вопроса по выделению средств из местного бюджета на оплату их услуг.

Наиболее сложная ситуация у тех, кто сдавал бизнес сдавал в аренду. Один из них Роман Овчаренко, которому кафе «Восточный берег», досталось в наследство от отца. Сам он не является индивидуальным предпринимателем, но сдавал в аренду бизнес. По действующим правилам для населения возмещению подлежит только жилье. Для бизнеса разработаны другие, но он субъектом МСБ не является. В палате предпринимателей отметили, что таких случаев, требующих индивидуального подхода, немало.

— Направлено обращение в центральный аппарат «Атамекен» о необходимости уведомить орган-разработчик правил компенсаций в лице МНЭ РК о наличии фактов регистрации коммерческой недвижимости не за ИП/ТОО, а на физлиц для направления соответствующих разъяснений в областной акимат, — добавили в пресс-службе.

Ситуацию прокомментировал член комиссии, исполнительный секретарь областного филиала партии Amanat Женис Асанов.

— Мы руководствуемся правилами компенсации имущественных потерь предпринимателей в результате паводков. Есть условия и определенный перечень документов, необходимых для рассмотрения комиссией. Управление предпринимательства проверяет полноту собранных документов. Компенсация выплачивается за имущественные потери (здания, сооружения) и товарно-материальные ценности. Если по имущественным потерям ситуация не такая сложная: есть оценка и все потери видны невооруженным глазом — то по товарно-материальным ценностям возникает много вопросов. Проводится анализ дохода, оборота предприятия и по формуле рассчитываются максимальные потери, которые он мог понести. Есть вопросы к некачественному сбору документации предпринимателями. У кого-то нет оценки, у кого-то объем товарно-материальных ценностей не сходится с годовым оборотом — в разы выше. В таком случае все перепроверяется. Отмечу, что возмещение затрат осуществляется из резерва Правительства. Второе — возмещение затрат на проведение оценки. Предприниматели могут нанять оценщика, и его услуги будет компенсировать местный исполнительный орган, — проинформировал Ж. Асанов.

Он добавил, что частных случаев много и каждый требует детального рассмотрения и индивидуального подхода. В качестве примера Ж.Асанов привел предпринимателя, у которого по городу была сеть торговых точек, но пострадал только один, расположенный в подтопленном микрорайоне. В таком случае необходимо запросить и департаменте государственных доходов и изучить документы только по этому магазину.