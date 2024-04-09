Пострадавшие от паводка получили единовременную материальную помощь в Карагандинской области

В Шетском районе Карагандинской области семьям, пострадавшим от паводка, выплатили единовременную материальную помощь в размере 100 МРП. Пострадавшие семьи получили по 369 200 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

На этой неделе также начнут возмещать полный ущерб, оценочная комиссия завершила работу и готовит заключение. Также на этой неделе решат вопрос, связанный с потерей скота. Об этом сообщил аким Шетского района Мухит Мухтаров.

- Рассматривается вопрос выкупа или строительства домов. Принимаются все необходимые меры по скорейшей нормализации жизнедеятельности пострадавшего населения. Пострадавшим семьям выплатили единовременную материальную помощь в размере 369 200 тенге, - сообщил аким Шетского района.

В областном акимате также обсудили дальнейшие меры для защиты населенных пунктов от паводка.

Начальник ДЧС Мурат Катпанов напомнил, что с 2015 по 2023 год в области по республиканской Дорожной карте и областному плану инженерных работ проведен большой объем противопаводковых мероприятий.

- Возведено и укреплено 274,1 км защитных дамб и валов, выполнено берегоукрепление, дноуглубление, спрямление, расширение и расчистка 259,8 км русел рек, устроено и укреплено 104,3 км водоотводных каналов, увеличена водопропускная способность на 309 участках дорог, построено и отремонтировано 68,1 км дренажных систем. Все эти мероприятия, несмотря на сложную обстановку, большое поступление воды в русла рек, позволили безаварийно пропустить этот объём, особенно у населенных пунктов Сартобе, Г. Мустафина, Чкалова, Садовое, Нураталды, Кызылкой, Карагайлы, Кертинды, Тассуат, Нура и многих других, – отметил Мурат Катпанов.

С учетом уроков нынешнего паводка будут продолжены работы, скорректированы планы. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максута Кожанова, необходимо установить водопропускные трубы на 72 участках дорог.

- Большая работа была проведена, поэтому мы смогли пропустить большую воду. Но у нас есть узкие места, мы о них знаем. Поручаю ДЧС совместно с акиматами районов и городов еще раз сделать план инженерных работ и приступить к его реализации в летний период. Эту работу будем продолжать, – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.

Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования поручено перепроверить техническое состояние всех плотин и гидросооружений.