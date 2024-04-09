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    17:21, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Пострадавшие от паводка получили единовременную материальную помощь в Карагандинской области

    Пострадавшие от паводка получили единовременную материальную помощь в Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Шетском районе Карагандинской области семьям, пострадавшим от паводка, выплатили единовременную материальную помощь в размере 100 МРП. Пострадавшие семьи получили по 369 200 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На этой неделе также начнут возмещать полный ущерб, оценочная комиссия завершила работу и готовит заключение. Также на этой неделе решат вопрос, связанный с потерей скота. Об этом сообщил аким Шетского района Мухит Мухтаров.

    Рассматривается вопрос выкупа или строительства домов. Принимаются все необходимые меры по скорейшей нормализации жизнедеятельности пострадавшего населения. Пострадавшим семьям выплатили единовременную материальную помощь в размере 369 200 тенге, - сообщил аким Шетского района.

    В областном акимате также обсудили дальнейшие меры для защиты населенных пунктов от паводка.

    Начальник ДЧС Мурат Катпанов напомнил, что с 2015 по 2023 год в области по республиканской Дорожной карте и областному плану инженерных работ проведен большой объем противопаводковых мероприятий.

    - Возведено и укреплено 274,1 км защитных дамб и валов, выполнено берегоукрепление, дноуглубление, спрямление, расширение и расчистка 259,8 км русел рек, устроено и укреплено 104,3 км водоотводных каналов, увеличена водопропускная способность на 309 участках дорог, построено и отремонтировано 68,1 км дренажных систем. Все эти мероприятия, несмотря на сложную обстановку, большое поступление воды в русла рек, позволили безаварийно пропустить этот объём, особенно у населенных пунктов Сартобе, Г. Мустафина, Чкалова, Садовое, Нураталды, Кызылкой, Карагайлы, Кертинды, Тассуат, Нура и многих других, – отметил Мурат Катпанов.

    С учетом уроков нынешнего паводка будут продолжены работы, скорректированы планы. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максута Кожанова, необходимо установить водопропускные трубы на 72 участках дорог.

    - Большая работа была проведена, поэтому мы смогли пропустить большую воду. Но у нас есть узкие места, мы о них знаем. Поручаю ДЧС совместно с акиматами районов и городов еще раз сделать план инженерных работ и приступить к его реализации в летний период. Эту работу будем продолжать, – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.

    Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования поручено перепроверить техническое состояние всех плотин и гидросооружений.

     

    Теги:
    Подтопления Наводнение Регионы Казахстана Компенсация Карагандинская область Ущерб Паводки
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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