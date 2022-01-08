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    15:45, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Пострадавшие объекты восстанавливают в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе погромов в областном центре Жамбылской области Таразе пострадал ряд административных зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы акимата Жамбылской области, сегодня начались работы по восстановлению пострадавших объектов. В ведомстве отмечают, что пострадали административные объекты, социальные объекты не трогали. Сильно пострадали в пожаре здания областного акимата, «Нур-Отан», три корпуса полиции.

    Службы ЖКХ работают в штатном режиме.

    Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегический важный объект.

    В Жамбылской области в связи с режимом ЧП по стране создан региональный оперативный штаб. Ситуация стабилизируется и находится под контролем местных властей.

    Теги:
    Жамбылская область Акимат
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