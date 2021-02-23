Пострадавшей от пожара в Жанатасе семье купили квартиру

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Семья, потерявшая пятерых детей в результате пожара в городе Жанатасе, получает помощь от государства и от неравнодушных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, по поручению Главы государства акимат Жамбылской области оказывает всестороннюю материальную, медицинскую и психологическую помощь семье Абдумаликовых. В частности, местные исполнительные органы взяли на себя расходы по организации похоронных мероприятий.

Помимо этого, за счет спонсоров семье предоставлена 3-комнатная квартира в городе Жанатасе. При содействии местных предпринимателей закуплена необходимая мебель и бытовая техника. Общественные организации и спонсоры собрали более трех миллионов тенге. Кроме того, работники государственных органов перечислят однодневную заработную плату в качестве материальной помощи.

Напомним, 19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа.

По факту пожара в Жанатасе возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выразил соболезнование семье Абдумаликовых, отметив на своей странице в сети Facebook, что пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь.

Попечительским советом фонда «Birgemiz» принято решение направить 2 млн тенге семье Абдумаликовых, пострадавшей от пожара в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области.



