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    Пострадавшей от пожара семье Архимед Мухамбетов вручил ключи от квартиры

    27 Декабря 2021, 21:48

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил ключи от квартиры многодетной семье, пострадавшей от пожара. Также отмечен героизм и Олега Пирога, пятиклассника, который и спас детей из данного пожара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Архимед Мухамбетов встретился с Олегом Пирогом, мальчиком, который спас детей в пожаре. Также он переговорил с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья.

    «В семье четверо несовершеннолетних детей, которым от двух до восьми лет. Семья с сентября 2019 года состоит в очереди на жилье как многодетная семья. Сейчас их номер в очереди девятый. Пока они живут у родственников», - сообщили в пресс-службе акима области.

    В ходе встречи Архимед Мухамбетов вручил многодетной семье ключи от трехкомнатной квартиры по улице Абая площадью 76,5 квадратных метров.

    В пресс-службе пояснили, что с гражданами, состоящими в очереди перед гражданкой Кунжан Умирзаковой, были взяты письменные заявления об отказе от предложенного вторичного жилья.

    Спаситель детей семейства, герой Олег Пирог получил от акима области благодарственное письмо и ноутбук. Также А. Мухамбетов выразил благодарность родителям Олега за достойное воспитание детей.

    «В первую очередь выражаю благодарность родителям Олега за достойное воспитание детей. Валентина Владимировна, желаю вашей большой и дружной семье всяческих благ, здоровья, счастья и благополучия. Героя - Олега еще раз благодарю за отвагу, смелость и самоотверженность. Желаю великолепных результатов в учебе, устремлений к знаниям и творчеству. Пусть все мечты сбываются», - отметил глава региона.

    Как выяснилось, мальчик-герой живет с папой и мамой и еще пятью братьями и сестрами. Родители Олега очень гордятся сыном.

    Также в пресс-службы главы региона отмечено, что предприниматели области готовы отметить героический поступок Олега и подарить ценные подарки.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что пятиклассник спас четверых детей из горящего дома в Костанае.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Жилье Пожар
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