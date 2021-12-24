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вчера 21:40
Пострадавшего в ДТП спасли в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спасатели извлекли из кабины грузового автомобиля застрявшего в ней при ДТП водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 23 декабря на 1140-м км республиканской трассы «Екатеринбург-Алматы» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомашин. Одному из пострадавших требовалась помощь по извлечению из автомобиля.
«Незамедлительно на место аварии были направлены силы и средства ПЧ-19 села Астраханки и оперативная группа ОЧС Астраханского района. По прибытии на место происшествия было установлено, что в результате ДТП требовалась помощь по извлечению человека из кабины автомашины», - пояснили в ведомстве.
В результате оперативных действий спасателей пострадавшего достали через лобовое стекло без использования инструментов. После проведения аварийно-спасательных работ гражданин был передан сотрудникам медицинской службы.
Спасатели призывают акмолинцев и гостей области быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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