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Пострадавшего в ДТП спасли в Акмолинской области

24 Декабря 2021 03:33
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Пострадавшего в ДТП спасли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спасатели извлекли из кабины грузового автомобиля застрявшего в ней при ДТП водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 23 декабря на 1140-м км республиканской трассы «Екатеринбург-Алматы» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомашин. Одному из пострадавших требовалась помощь по извлечению из автомобиля.

«Незамедлительно на место аварии были направлены силы и средства ПЧ-19 села Астраханки и оперативная группа ОЧС Астраханского района. По прибытии на место происшествия было установлено, что в результате ДТП требовалась помощь по извлечению человека из кабины автомашины», - пояснили в ведомстве.

В результате оперативных действий спасателей пострадавшего достали через лобовое стекло без использования инструментов. После проведения аварийно-спасательных работ гражданин был передан сотрудникам медицинской службы.

Спасатели призывают акмолинцев и гостей области быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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