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    20:27, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Пострадавшего туриста эвакуировали с высоты 3400 метров близ Алматы

    Спасателям поступила информация о том, что в районе Альпинграда горы в Медеуском районе турист не может самостоятельно спуститься — мужчина подвернул ногу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Пострадавшего туриста эвакуировали с высоты 3400 метров близ Алматы
    Кадр из видео

    Геолокация отсутствовала, однако связь с пострадавшим поддерживалась.

    — Для проведения поисково-спасательной операции незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасателям предстояло преодолеть 9 км пути до урочища Мынжылкы, затем продолжить подъём пешим ходом по горной местности.Спасатели добрались до мужчины 1996 г. р. и оказали ему первую медицинскую помощь, — сообщили в МЧС.

    Благодаря оперативности, выносливости и профессионализму сотрудников МЧС спасательная операция прошла успешно — турист был благополучно эвакуирован с высоты 3400 метров.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Регионы Видео Алматинская область Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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