Пострадавшего туриста эвакуировали с высоты 3400 метров близ Алматы
Спасателям поступила информация о том, что в районе Альпинграда горы в Медеуском районе турист не может самостоятельно спуститься — мужчина подвернул ногу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Геолокация отсутствовала, однако связь с пострадавшим поддерживалась.
— Для проведения поисково-спасательной операции незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасателям предстояло преодолеть 9 км пути до урочища Мынжылкы, затем продолжить подъём пешим ходом по горной местности.Спасатели добрались до мужчины 1996 г. р. и оказали ему первую медицинскую помощь, — сообщили в МЧС.
Благодаря оперативности, выносливости и профессионализму сотрудников МЧС спасательная операция прошла успешно — турист был благополучно эвакуирован с высоты 3400 метров.