Пострадавшего при взрыве жителя Актобе санавиацией доставили в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пострадавшего в результате взрыва жителя Актобе силами санитарной авиации транспортировали в г.Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Сегодня в 21:15 по местному времени в г.Нур-Султан из г.Актобе бортом санитарной авиации доставлен пациент с ожогами 55-60% поверхности тела.

Пострадавший в результате взрывов в июне прошлого года находился в Больнице скорой медицинской помощи г.Актобе.

По поручению министра здравоохранения РК, ввиду тяжести полученных травм и необходимости в получении специализированной медицинской помощи Национальным координационным центром экстренной медицины начат процесс организации транспортировки пациента в г.Нур-Султан.

Во время транспортировки пациент находился под наблюдением мобильной бригады Национального координационного центра экстренной медицины МЗ РК.

На настоящий момент, состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

По прибытии в г.Нур-Султан пациент транспортирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему будет оказан весь необходимый объём высокотехнологичной медицинской помощи.

На настоящий момент, состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

По прибытии в г.Нур-Султан пациент транспортирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему будет оказан весь необходимый объём высокотехнологичной медицинской помощи.

Летом прошлого года Артем Головня во время спасения из пожара 82-летнего соседа-пенсионера получил ожоги по всему телу. Врачи практически спасли ему жизнь. Неравнодушные актюбинцы собрали ему деньги на лечение.

Однако в течение 8 месяцев лечение в больнице скорой медицинской помощи Актобе не дало больших результатов, раны Артема кровоточат и он мучается от жуткой боли и вынужден лежать все время на животе.

«Сегодня волонтеры, полицейские и представители управления здравоохранения приняли совместные меры для направления Артема Головня в столичную клинику. Отправка актюбинца была организована при помощи самолета «КазАвиаСпас» Министерства здравоохранения РК. Перед отправкой Артема посетил начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов. Он отметил, что маме Артема будет оказана материальная помощь и дальнейшая помощь будет оказана при реабилитации Артема», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.