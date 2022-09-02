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    17:04, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пострадавшего при монтаже канализации в Аксу рабочего прооперировали

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пострадавшего в Аксу разнорабочего прооперировали. Ему удалили поврежденный внутренний орган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации областного управления здравоохранения, медики диагностировали у 23-летнего пострадавшего тупую травму живота, разрыв селезенки, кровотечение в брюшной полости, геморрагический шок второй-третьей степени.

    «Пациенту провели операцию по удалению поврежденной селезенки. Перевели из реанимации в хирургическое отделение. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести», – говорится в сообщении управления здравоохранения Павлодарской области.

    1 сентября в сельской зоне Аксу при монтаже канализации 22-летнего разнорабочего зажало стропами, когда он спускался в канализационный колодец.




    Фото: pavlodarnews.kz

    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Происшествия, ЧС
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