Пострадавшего при монтаже канализации в Аксу рабочего прооперировали

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пострадавшего в Аксу разнорабочего прооперировали. Ему удалили поврежденный внутренний орган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации областного управления здравоохранения, медики диагностировали у 23-летнего пострадавшего тупую травму живота, разрыв селезенки, кровотечение в брюшной полости, геморрагический шок второй-третьей степени.

«Пациенту провели операцию по удалению поврежденной селезенки. Перевели из реанимации в хирургическое отделение. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести», – говорится в сообщении управления здравоохранения Павлодарской области.

1 сентября в сельской зоне Аксу при монтаже канализации 22-летнего разнорабочего зажало стропами, когда он спускался в канализационный колодец.









Фото: pavlodarnews.kz