Пострадавшего при аварии разыскивают в шахте АО «АрселорМиттал Темиртау»
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - 13 января 2021 года в 21 час 53 минуты на шахте «имени Ленина» (горизонт 340, глубина 840 метров) Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» при бурении разведочной скважины произошло повышенное выделение газа метана и мелких фракций угля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.
В этот день трое рабочих машинист буровой установки, помощник машиниста, а также горный мастер участка вентиляции и техники безопасности производили работы по бурению скважин эксплуатационной разведки в забое.
Вследствие аварии горный мастер и помощник машиниста немедленно покинули место аварии, а машинист из забоя выйти не смог.
На момент аварии в шахте находились 137 работников третьей смены, из которых 136 были выведены на поверхность.
Аварийно-спасательная служба предприятия после прибытия опустилась в шахту. В 23 часа 00 минут согласно показанию аппаратуры аэрогазового контроля газовая обстановка в горных выработках шахты нормализовалась.
В 23 часа 25 минут отделением аварийно-спасательной службой начаты поиски одного пострадавшего с расчисткой забоя от горной массы. В настоящее время работы по поиску пострадавшего продолжаются. Задействованы 17 работников шахты и два отделения аварийно-спасательной службы (16 человек).
Для расследования данной аварии департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС РК по Карагандинской области создана комиссия.
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