Пострадавшая при пожаре на ферросплавном заводе девушка скончалась в Павлодаре

25-летняя крановщица Аксуского завода ферросплавов умерла в больнице в городе Павлодаре. Врачи боролись за ее жизнь почти неделю, но спасти девушку не удалось. Она получила сильнейшие ожоги на рабочем месте, после чего впала в кому, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несчастный случай произошел 24 мая. На производстве ковш с раскаленным металлом упал в приямок с водой. Произошел выброс металла. В результате загорелись два крана. Крановщицы получили сильные ожоги. Кадры с клубами дыма, который валит с территории завода, быстро попали в соцсети.

На предприятии произошедшее прокомментировали не сразу. Но позже сообщили, что пострадали двое.

— 24 мая на Аксуском заводе ферросплавов при проведении работ двое машинистов крана получили термические ожоги. Один из пострадавших сотрудников доставлен в Аксускую центральную больницу, другой — после осмотра отпущен домой. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Компания оказывает сотрудникам необходимую помощь, — рассказали на предприятии.

Одна из сотрудниц завода пострадала значительно сильнее. У молодой девушки было обожжено больше 80% тела. Пострадавшую санавиацией доставили в ожоговое отделение в Павлодаре. Сегодня стало известно, что девушка скончалась.

— Пациентка 25 лет доставлена в Павлодарскую городскую больницу № 1 25 мая. Находилась в отделении реанимации в тяжелом состоянии, лечение получала в полном объёме. Учитывая площадь ожогов 80-85 процентов, возникшую на фоне этого полиорганную недостаточность, несмотря на проводимые лечебные мероприятия, 29 мая пациентка скончалась, — подтвердили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

В причинах ЧП разбирается специальная комиссия.