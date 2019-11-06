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Пострадавшая при ДТП с участием пьяного водителя женщина умерла в Караганде

6 Ноября 2019 10:55
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Пострадавшая при ДТП с участием пьяного водителя женщина умерла в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в больнице Караганды скончалась женщина, пострадавшая при ДТП по вине пьяного водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пострадавшая в ходе ДТП на Степном-4 скончалась сегодня в 4 утра», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, 20 октября 49-летний водитель автомобиля «Lexus 570», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с пятью автомашинами, припаркованными во дворе дома в микрорайоне Степной-4. На место происшествия были направлены ближайшие наряды полка патрульной полиции и следственно-оперативной группы Юго-Восточного отдела полиции. Во время задержания виновника ДТП неизвестные лица пытались препятствовать работе патрульных полицейских. В их отношении были составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции при исполнении своих обязанностей.

В результате ДТП 25-летний мужчина и 29-летняя женщина были госпитализированы.

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Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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