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вчера 19:10
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Пострадавшая при ДТП с участием пьяного водителя женщина умерла в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в больнице Караганды скончалась женщина, пострадавшая при ДТП по вине пьяного водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пострадавшая в ходе ДТП на Степном-4 скончалась сегодня в 4 утра», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Напомним, 20 октября 49-летний водитель автомобиля «Lexus 570», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с пятью автомашинами, припаркованными во дворе дома в микрорайоне Степной-4. На место происшествия были направлены ближайшие наряды полка патрульной полиции и следственно-оперативной группы Юго-Восточного отдела полиции. Во время задержания виновника ДТП неизвестные лица пытались препятствовать работе патрульных полицейских. В их отношении были составлены административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции при исполнении своих обязанностей.
В результате ДТП 25-летний мужчина и 29-летняя женщина были госпитализированы.
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