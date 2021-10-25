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    13:30, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пострадавшая от падения металлоконструкции все еще находится в реанимации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пациентки, на которую упала металлоконструкция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент общее состояние пациента остается крайне тяжелым, продолжает находиться в отделении реанимации. Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением специалистов», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    Напомним, что 56-летняя женщина получила травму вследствие падения металлического купола из-за сильного порыва ветра. По данному факту управлением полиции района «Есиль» было начато досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса РК, назначены необходимые экспертизы.

    Также сообщалось, что женщина в срочном порядке прооперирована и в настоящее время находится в отделении реанимации.

    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Астана Главная Происшествия
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