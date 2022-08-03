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Пострадало более 70 стран от оспы обезьян - ВОЗ
3 Августа 2022 19:27

Пострадало более 70 стран от оспы обезьян - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник генерального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Сосе Фолл сказал, что страны должны расширять сотрудничество, чтобы остановить быстро распространяющуюся вспышку оспы обезьян, независимо от национальности, цвета кожи или религии людей, которых она коснулась», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Центра новостей ООН.

Выступая в городе Дакар (Сенегал) Ибрагима Сосе Фолл отметил, что ВОЗ работала над проблемой оспы обезьян в Африке в течение нескольких лет, но никого это не интересовало. Он добавил, что ВОЗ приходилось проводить эту работу в условиях крайне скудного финансирования, эту инфекцию относили к забытым тропическим болезням и на борьбу с ней не выделяли средств.

Как только эта болезнь распространилась, мир отреагировал.

«То же самое произошло с вирусом Зика и мы должны положить конец этому», – сказал доктор Фолл.

23 июля ВОЗ объявила распространение вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Это самый высокий уровень опасности в системе организации.

ВОЗ стремится усилить координацию, сотрудничество стран и глобальную солидарность.

«Мир должен защитить этих людей, независимо от их национальности, цвета кожи или религии, – подчеркнул доктор Фолл. – Я считаю, что это чрезвычайно важно и теперь, когда пострадало более 70 стран, все начинают действовать».

До этого года вирус, вызывающий оспу обезьян, редко распространялся за пределами Африки, где он является эндемичным. Но сообщения о нескольких случаях заболевания в Великобритании в начале мая сигнализировали о том, что вспышка переместилась в Европу.

«Очень важно форсировать программу исследований в области оспы обезьян, чтобы наиболее пострадавшие африканские страны имели ресурсы для профилактики и борьбы с этой болезнью», – сказал доктор Фолл.

Хотя вакцина для профилактики оспы обезьян одобрена в 2019 году, доступ к ней на данный момент остается ограниченным.

«У нас было много случаев в Демократической Республике Конго, Нигерии, Центральноафриканской Республике, Камеруне, а также отдельные случаи в таких странах, как Гана, Бенин и другие, – сказал доктор Фолл. – Я думаю, что настало время, чтобы мир инвестировал средства для защиты групп населения, живущих в сельской местности».

По словам доктора Фолла, если мы будем лечить только те случаи, которые наблюдаются в Европе и Америке, мы будем лечить только симптомы оспы обезьян, но не реальную болезнь. Важно, чтобы весь мир мобилизовался для борьбы с этим заболеванием.


Фото: aa.com.tr



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