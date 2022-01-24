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Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане

24 Января 2022 17:42
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Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пострадали ли мечети в стране при массовых беспорядках? Об этом рассказал главный имам мечети «Хазрет Султан» Ерболат Жусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хвала Аллаху, мечети не пострадали при беспорядках. В этой связи хочу отметить, что мы, представители духовенства, выступаем против беспорядков, об этом говорится и в религии. Это ни к чему хорошему не приводит. Об этом мы также разъясняем джамаату. Стабильность, мир – подарок, дарованный Аллахом. В наших руках сохранить эту стабильность. К нам не поступала информация о разрушении религиозных объектов при беспорядках», - прокомментировал Ерболат Жусипов.

Отметим, что представители духовенства также не пострадали при беспорядках.

Ранее сообщалось, что в пункте вакцинации торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ.


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#Нур-Султан   #Религия   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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