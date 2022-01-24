Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пострадали ли мечети в стране при массовых беспорядках? Об этом рассказал главный имам мечети «Хазрет Султан» Ерболат Жусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хвала Аллаху, мечети не пострадали при беспорядках. В этой связи хочу отметить, что мы, представители духовенства, выступаем против беспорядков, об этом говорится и в религии. Это ни к чему хорошему не приводит. Об этом мы также разъясняем джамаату. Стабильность, мир – подарок, дарованный Аллахом. В наших руках сохранить эту стабильность. К нам не поступала информация о разрушении религиозных объектов при беспорядках», - прокомментировал Ерболат Жусипов.
Отметим, что представители духовенства также не пострадали при беспорядках.
Ранее сообщалось, что в пункте вакцинации торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ.
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