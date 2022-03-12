Постпред РК обсудил сотрудничество с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ерлан Алимбаев обсудил с Генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагейном текущее двустороннее сотрудничество и перспективы его дальнейшего развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны высоко оценили итоги прошедшей в 2018 году в Алматы 10-ой Региональной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца.

Дж.Чапагейн рассказал о проводимой гуманитарной деятельности Федерации нв Украине. Кроме того, он поделился планами о создании Регионального хаба гуманитарной дипломатии на базе регионального представительства Федерации в г.Алматы.

Е.Алимбаев сообщил Генсекретарю о принятом Казахстаном решении оказать гуманитарную помощь Украине в виде медицинских препаратов на сумму более 2,2 миллионов долларов США.

В завершение встречи собеседники договорились продолжить сотрудничество в гуманитарной сфере путем реализации совместных проектов в Казахстане и Центральной Азии.