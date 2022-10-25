Постпред Казахстана вручила верительные грамоты гендиректору ВТО

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации (ВТО) и международных экономических организациях Жанар Айтжан вручила верительные грамоты Генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В беседе Н. Оконджо-Ивеала выразила благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за принятое им решение об открытии Постоянного представительства Казахстана при ВТО. По мнению Генерального директора, Казахстан внесет весомую лепту в имплементацию договоренностей, достигнутых в ходе 12-ой Министерской конференции ВТО, успешно проведенной в июне 2022 года под председательством Казахстана.

В свою очередь, Постпред Казахстана отметила, что с момента своего вступления в ВТО в 2015 году Казахстан последовательно и активно поддерживает многостороннюю торговую систему. Так, ранее Казахстан председательствовал в работе Комитета ВТО по торговле и окружающей среде, с 2018 года наша страна возглавляет Специальную сессию ВТО по торговле услугами. Казахстан также оказывает содействие вступлению в Организацию стран из Центральной Азии и представляет интересы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

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