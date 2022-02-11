Постпред Казахстана вручил верительные грамоты гендиректору отделения ООН в Женеве
ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Наций состоялась торжественная церемония вручения Постоянным представителем Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ерланом Алимбаевым верительных грамот Генеральному директору отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В рамках встречи собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ООН. Особое внимание было уделено вопросам прав человека, разоружения, а также углублению взаимодействия по торгово-экономическим и экологическим вопросам на многосторонней площадке.
Т.Валовая отметила, что прошедший в ноябре 2021 года визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Женеву придал ощутимый импульс дальнейшей активизации сотрудничества, и подтвердила важность дальнейшего расширения конструктивного взаимодействия между Казахстаном и ООН.
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