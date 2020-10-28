Постпред Казахстана вручил верительные документы и.о. генсекретаря ОБСЕ

ВЕНА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене Кайрат Умаров вручил верительные документы исполняющей обязанности генерального секретаря ОБСЕ, директору Центра по предотвращению конфликтов Тууле Юрьёле. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Церемония состоялась в штаб-квартире секретариата организации в столице Австрии.

В ходе состоявшейся беседы Т. Юрьёла дала высокую оценку сотрудничеству Казахстана с ОБСЕ и выразила уверенность в дальнейшем укреплении партнерства. По словам представителя ОБСЕ, Казахстан играет важную роль в деятельности Организации и является одним из ее активных участников.

В свою очередь, К. Умаров, отметив ключевую работу ОБСЕ во всех трех измерениях, подтвердил высокий уровень сотрудничества страны с Организацией. Казахстанский дипломат проинформировал о проводимых в нашей стране реформах в различных сферах общественной жизни. Выразил надежду, что миссия наблюдателей ОБСЕ примет активное участие на предстоящих парламентских выборах в Мажилис 10 января 2021 года.

Постпред отдельно подчеркнул, что Казахстан выступает за развитие новых форм сотрудничества с ОБСЕ, основываясь на успешном опыте почти трех десятилетий членства в Организации, а также присутствия миссии ОБСЕ в стране с 1998 года.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня, роль ОБСЕ в решении региональных проблем и активизации международных усилий в социально-экономическом развитии стран Центральной Азии.