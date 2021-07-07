Постпред Казахстана приняла участие в дискуссии СПЧ ООН по вопросам гендерного равенства

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова в рамках 47-й сессии Совета ООН по правам человека приняла участие в ежегодном обсуждении вопроса прав женщин на тему «Социально-экономическое восстановление после пандемии Ковид-19 на основе гендерного равенства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Участники дискуссии обменялись мнениями и представили информацию по мерам, принимаемым государствами для решения этого вопроса.

Открывая дискуссию, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что пандемия негативно отразилась на секторах экономики, где в основном представлены женщины. Верховный комиссар выразила обеспокоенность тем, что женщины в большинстве случаев не участвуют в процессе принятия решений. В этой связи она призвала государства-членов ООН приложить усилия по восстановлению экономики и предотвращению негативных последствий в области гендерного равенства.

Посол Ж. Айтжанова информировала об усилиях Казахстана по обеспечению гендерного равенства. По итогам представленного в 2019 году отчета о ходе выполнения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин были приняты к сведению и отражены в национальных планах рекомендации ООН, касающиеся борьбы с бытовым насилием, гендерной дискриминации и обеспечения равных возможностей. Данная работа имеет важное значение в период пост-пандемического восстановления.

Ж. Айтжанова информировала участников дискуссии о принятых Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым решениях по вопросам обеспечения гендерного равенства, которые были представлены 1 июля в ходе «Generation Equality Forum». Кроме того, в качестве конкретного примера мер, принимаемых Казахстаном в поддержку женщин-предпринимателей, Посол отметила успешную реализацию проекта «Женщины в бизнесе» при финансировании ЕБРР.

В заключение Ж. Айтжанова сообщила, что Казахстан намерен пересмотреть список женщин, недоступных до настоящего времени женщинам, а также усилить социальную и правовую поддержку женщин и детей.