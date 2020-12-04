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Постпред Казахстана при ООН вручил верительные грамоты Антониу Гутерришу

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Декабря 2020, 11:44
Постпред Казахстана при ООН вручил верительные грамоты Антониу Гутерришу

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Казахстана при ООН Магжан Ильясов вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Церемония вручения прошла в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы Генеральный секретарь отметил высокий уровень сотрудничества Казахстана и ООН по всем аспектам повестки дня Организации. Он подчеркнул, что Казахстан является чрезвычайно важным и надежным партнером международной организации, твердым сторонником многосторонней дипломатии, известным своими традициями взаимного уважения разных религий и культур, а также постоянным медиатором и мостом между странами.

«Лидерство Вашей страны в глобальном разоружении и в других сферах остается особенно важным, а ваша роль в Центральной Азии и приверженность ценностям ООН пользуется глубоким признанием», - заявил А. Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН также отметил, что неоднократно посещал нашу страну и передал теплые пожелания Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

В свою очередь, М. Ильясов передал А. Гутерришу наилучшие пожелания от имени руководства Казахстана и проинформировал о приоритетах работы в ООН в контексте дальнейшего укрепления партнерства. Были отмечены задачи по укреплению глобального нераспространения ядерного оружия, противодействию международному терроризму, инициативы Президента К. Токаева, озвученные им на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о создании Международного агентства по биологической безопасности и провозглашении Международного года мобилизации волонтеров в целях развития. Постоянный представитель также заверил в намерении Казахстана продолжить активное продвижение интересов группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в рамках своего глобального председательства в Группе в 2020-2021 годах.

Генеральному секретарю ООН была передана новая книга председателя Британо-казахстанского общества Руперта Гудмана «Отец нации: Человек мира. История лидерства» о Первом Президенте Казахстана Н. Назарбаеве, выпущенная в Великобритании издательством «FIRST».


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