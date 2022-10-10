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    12:10, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Постпандемийные профилактические медосмотры проведут в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со снижением в годы пандемии доступности специализированной медпомощи в Казахстане проводят масштабные профилактические осмотры. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В годы пандемии коронавирусной инфекции в связи с ограничительными мерами снизилась доступность специализированной медицинской помощи сельскому населению. В связи с этим, для раннего выявления и своевременного лечения заболеваний внедряются масштабные профилактические осмотры», - сказала Ажар Гиният.

    Министр также отметила, что с учетом половозрастного состава, анализа здоровья населения расширен перечень услуг скрининга целевой группы и сельского населения («Балалар» - от рождения до 18 лет; «Жастар» - от 18 до 29 лет, «Еңбек-1» - от 30 до 44 лет; «Еңбек-2» - в возрасте от 45 до 65 лет и старше 66 лет - «Зейнеткер»).

    «С 15 сентября в центральных районных больницах Абайского района Карагандинской области, Аршалынского района Акмолинской области и Енбекшиказахского района Алматинской области проводится пилотный проект. С 20 октября профилактические осмотры в селах будут проводиться по всей стране», - сообщила Ажар Гиният.

    Профилактические осмотры, как пояснила министр, направлены на выявление ранних стадий заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний желудка и почек.

    Расширены услуги по раннему выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы для лиц в возрасте от 18 до 70 лет и старше, заболеваний органов дыхания и рака предстательной железы для лиц в возрасте 50 лет и старше.

    Для детей до 18 лет введены дополнительные общеклинические методы лабораторных исследований в возрасте 1 год, 3 года, 6 лет и 14 лет.

    Для равного бесплатного обеспечения городских и сельских пациентов на амбулаторном уровне созданы следующие условия:

    - лекарственные средства обеспечиваются по единому перечню амбулаторного лекарственного обеспечения;

    - в случае отсутствия врача в сельской местности фельдшер вправе выписать бесплатный рецепт;

    - в сельских населенных пунктах, где нет аптеки, лекарственные средства направляются медицинским работником бесплатно через объекты первичной медико-санитарной помощи, а также через передвижные аптечные пункты.


    Теги:
    Минздрав РК Общество Здравоохранение Астана для mail.ru
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