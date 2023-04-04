Постоянный представитель РК при ООН впервые избран председателем ежегодной сессии Комиссии ООН по разоружению

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - По инициативе Казахстана кандидатура постоянного представителя РК при ООН Акана Рахметуллина была выдвинута на позицию председателя ежегодной сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по разоружению и была единогласно одобрена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Комиссия ООН по разоружению является совещательным органом, подчиненным Генеральной Ассамблее, и в её функции входит рассмотрение и вынесение рекомендаций по различным проблемам в области разоружения. Комиссия собирается ежегодно на три недели в апреле и ведёт свою работу посредством пленарных заседаний и рабочих групп.

Предстоит объёмная работа с целью успешного председательства в рамках этого важного органа, в который представитель нашей страны избран впервые в истории независимого Казахстана.

На открытии сессии от имени Генерального секретаря ООН выступила высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая поздравила представителя Казахстана с избранием на такой важный пост и пожелала успехов и плодотворной работы сессии Комиссии ООН по разоружению.

Работа сессии продолжится до 21 апреля, по итогам которой ожидается принятие итоговых документов и рекомендаций по вопросам разоружения и укрепления международной безопасности.