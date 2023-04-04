Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Постоянный представитель РК при ООН впервые избран председателем ежегодной сессии Комиссии ООН по разоружению

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 12:18
Постоянный представитель РК при ООН впервые избран председателем ежегодной сессии Комиссии ООН по разоружению Фото: gov.kz

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - По инициативе Казахстана кандидатура постоянного представителя РК при ООН Акана Рахметуллина была выдвинута на позицию председателя ежегодной сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по разоружению и была единогласно одобрена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Комиссия ООН по разоружению является совещательным органом, подчиненным Генеральной Ассамблее, и в её функции входит рассмотрение и вынесение рекомендаций по различным проблемам в области разоружения. Комиссия собирается ежегодно на три недели в апреле и ведёт свою работу посредством пленарных заседаний и рабочих групп.

Предстоит объёмная работа с целью успешного председательства в рамках этого важного органа, в который представитель нашей страны избран впервые в истории независимого Казахстана.

photo

На открытии сессии от имени Генерального секретаря ООН выступила высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая поздравила представителя Казахстана с избранием на такой важный пост и пожелала успехов и плодотворной работы сессии Комиссии ООН по разоружению.

Работа сессии продолжится до 21 апреля, по итогам которой ожидается принятие итоговых документов и рекомендаций по вопросам разоружения и укрепления международной безопасности.

photo
photo

ООН   Внешняя политика Казахстана   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны