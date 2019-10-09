Постоянный представитель Италии при ОБСЕ оценил работу Казахстана в организации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постоянный представитель Италии при ОБСЕ Алессандро Аццони рассказал, как организация намерена сотрудничать в рамках помощи Афганистану, а также отметил роль Казахстана в ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ОБСЕ является наиболее важной региональной организацией, которая играет главную роль в решении не только проблем вокруг Афганистана, но и окружающих эту страну регионов. Самой важной задачей для нас является то, что мы можем сделать еще больше для Афганистана, и как мы можем сотрудничать еще шире с другими международными организациями в центральноазиатском регионе в целях решения проблемных задач. Мы надеемся, что правительство, власти Афганистана вскоре будут вместе с нами работать», - сказал Алессандро Аццони корреспонденту агентства в рамках круглого стола ОБСЕ по Афганистану в Нур-Султане.

Кроме того, он также отметил роль Казахстана в ОБСЕ.

«Казахстан – очень важный и активный член ОБСЕ. Италия председательствовала в ОБСЕ в 2018 году. Из своего опыта могу сказать, что мы тогда тесно работали и работаем с Казахстаном, в частности с послом Кайратом Сарыбай (постоянный представитель Республики Казахстан в ОБСЕ – прим. автора). Мы активно сотрудничали во всех сферах. Очевидно, что Казахстан является важным ключевым игроком», - подчеркнул Постоянный представитель Италии при ОБСЕ.

Ранее, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая в ходе круглого стола, заявил, что ОБСЕ может внести свой вклад в процессы стабилизации в Афганистане, отметив, что организация может сыграть важную роль в решении проблемных вопросов этой страны.

Отметим, что в сегодняшнем мероприятии приняли участие главы полевых миссий ОБСЕ в Центральной Азии, представители миссии ООН по содействию Афганистана, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, ШОС, СВМДА.