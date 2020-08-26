Постоянный координатор ООН завершил свою миссию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял Постоянного координатора ООН в Казахстане Норимасу Шимомуру по случаю завершения его миссии в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Дипломаты подчеркнули взаимную приверженность сторон к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между нашей страной и Организацией.

Представителю ООН было вручено благодарственное письмо от имени Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность Постоянному координатору за вклад в развитие отношений с ООН, а также за активную поддержку в продвижении казахстанских инициатив на площадке Всемирной организации.

Н. Шимомура со своей стороны поблагодарил Правительство Казахстана за конструктивное сотрудничество и выразил уверенность в дальнейшем развитии прочных и доверительных отношений между РК и ООН.